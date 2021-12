Gleich mehrere Demonstrationen werden am Sonntag (19. Dezember 2021) die Nerven von Autofahrenden und der Polizei strapazieren.

Unterdessen hat sich die Bundestagsfraktionsvorsitzende der AfD Alice Weidel über Twitter angemeldet.

Im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 19.00 Uhr ist laut BR im Nürnberger Süden folgende Wegstrecke betroffen: Volksfestplatz - Bayernstraße - Frankenstraße - Allersberger Straße - Schweiggerstraße - Harsdörfferstraße - Hainstraße - Münchener Straße - Bayernstraße – Volksfestplatz.

Im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 14 Uhr ist in der Nürnberger Innenstadt ein weiterer Demonstrationszug angemeldet. Folgende Wegstrecke ist betroffen: Plärrer/Ecke Gostenhofer Hauptstraße - Plärrer - Frauentorgraben - Bahnhofsplatz – Gleißbühlstraße. Zwei weitere Versammlungen sind im Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr auf dem Willy-Brand-Platz und in der Marienstraße/Gleißbühlstraße angemeldet.

Im Bereich der genannten Strecken kann es zu Verkehrssperren und daraus resultierenden Behinderungen für den Verkehr kommen kann.

Auf Twitter kündigte sich Alice Weidel für die Proteste an.

Sie schreibt: "Gestern voller Platz in Göppingen, heute geht es unter dem Motto "Für die #Freiheit, gegen #Impfzwang, gegen #Spaltung!" weiter. Die #AfD lädt ab 14 Uhr auf den Willy-Brandt-Platz in #Nürnberg ein, ich freue mich auf Ihre Teilnahme!"

