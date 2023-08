Aktuell läuft eine Großfahndung in Nürnberg, weil nach ersten Angaben der Polizei Mittelfranken, zwei mutmaßlich bewaffnete Täter auf der Fluch sind. Sie sollen ein Autohaus in der Fuggerstraße räuberisch überfallen haben, unter Vorhalten einer Waffe. Das geschah am Donnerstag (10. August 2023) gegen 9.30 Uhr.

Eine Sprecherin der Polizei Mittelfranken gab inFranken.de die Informationen, dass die beiden mutmaßlichen Täter eine Waffe mit sich führen und nach dem Raubüberfall auf einem Roller geflüchtet seien.

Großfahndung nach Raubüberfall - Zwei Personen rauben Autohaus aus

Die Polizei Mittelfranken gab gegen 11.50 Uhr eine Beschreibung des Tatvorgangs und eine Täterbeschreibung, sowie die des Fluchtfahrzeugs heraus. Zwei maskierte Männer betraten demnach das Autohaus in der Fuggerstraße. Nachdem es nicht gelang eine Vitrine einzuschlagen, flüchteten die bewaffneten Täter mit einem Motorroller ohne Kennzeichen in Richtung Ossietzkystraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden niemand verletzt.

Raubüberfall auf Autohaus: Großfahndung in Nürnberg Die Polizei hat eine Großfahndung eingeleitet, bei der unter anderem ein Hubschrauber unterstützt. NEWS5 / Oßwald (NEWS5)

Täterbeschreibung:

Beide waren etwa 180 cm groß

maskiert mit Sturmhaube oder Schal

bekleidet mit grauen Regenjacken und hellen Schuhen

einer trug möglicherweise eine schwarze Umhängetasche.

"Vorsicht Täter führen eine Schusswaffe mit!"

Fluchtfahrzeug:

Grauer ungepflegter Motorroller ohne Kennzeichen

Stand 11.50 Uhr am Donnerstag (10. August 2023) fahndet die Polizei mit zahlreichen Streifen, Diensthunden und einem Polizeihubschrauber nach dem Duo. Die Kriminalpolizei Nürnberg sichert Spuren vor Ort und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

"Wenn jemand augenscheinlich auf der Flucht gesehen wird, sollte man nicht selbst handeln, sondern sofort den Notruf wählen", appellierte die Polizeisprecherin.

