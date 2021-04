Motorrad-Demo für Samstag (17. April 2021) in Nürnberg abgesagt

"Ride Free 2021": Bis zu 6000 Biker wären erwartet worden

Motorrad-Korso wollte gegen Fahrverbot demonstrieren

Am Samstag (17. April 2021) hätte in Nürnberg die Demonstration "Ride Free 2021" stattfinden sollen. Von 11 Uhr bis 14 Uhr hätte es nicht nur Kundgebungen, sondern eigentlich auch einen Motorrad-Korso durch die Stadt gegeben. Wie bereits im vergangenen Jahr wollten die Biker gegen das vom Bundesrat geforderte Fahrverbot für Motorräder an Sonn- und Feiertagen demonstrieren. 2020 waren Tausende Biker angereist. Nun wurde die Demonstration vom Veranstalter überraschend abgesagt.

Update vom 16.04.2021: Biker-Demo wurde abgesagt - Polizei appelliert an Teilnehmer

"Das war auch für uns überraschend", erklärt der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken auf Nachfrage von inFranken.de zur Absage der geplanten Biker-Demo am Samstag (17. April 2021) in Nürnberg.

Mitten in der Nacht habe der Veranstalter die Absage durchgeschickt. Warum dieser sich dazu entschlossen hat, ist nicht ganz klar. In verschiedenen Medienberichten wird nur spekuliert: Das Wetter könnte zu schlecht sein oder die Corona-Zahlen zu hoch.

Für die Polizei gilt die Absage. "Hier appellieren wir auch deutlich an alle Biker, sich daran zu halten und nicht doch am Samstag durch Nürnberg zu fahren. Mit der Absage der Demonstration verlieren die Teilnehmer auch die Rechte, die für Demonstrationen gelten", so das Polizeipräsidium Mittelfranken gegenüber inFranken.de.

Die Stadt Nürnberg weist aktuell eine Inzidenz von 225,5 auf. Die entsprechenden Corona-Maßnahmen sind also einzuhalten. "Sollten sich größere Gruppen mit ihren Motorrädern in der Stadt treffen, greift der Bußgeldkatalog", heißt es von der Polizei weiter, "deshalb raten wir davon ab, auf eigene Faust nach Nürnberg zu fahren."

Der Veranstalter plant wohl die Biker-Demo gegen das Fahrverbot an einem anderen Tag nachzuholen. Das muss allerdings erst mit der Stadt Nürnberg abgeklärt werden. Ein genaues Datum steht noch nicht fest, so die Polizei.

Meldung vom 15.04.2021: Biker-Demo in Nürnberg geplant - Hier kommt es zu Verkehrseinschränkungen

Wie die Veranstalter auf Facebook mitteilen, beginnt die Auftaktkundgebung auf dem Nürnberger Volksfestplatz um circa 11 Uhr. Nach Vorlesung der Auflagen und insgesamt vier Redebeiträgen fährt ein Motorrad-Korso in vier Staffeln mit jeweils bis zu 1500 Bikern durch Nürnberg. Dabei werden sie polizeilich geführt.

Wie die Polizei Mittelfranken berichtet, ist für den Korso folgende Strecke vorgesehen: Nürnberg, Volksfestplatz – Bayernstraße – Ben-Gurion-Ring – Passauer Straße – Dr.-Gustav-Heinemann-Straße – Welserstraße – Hintermayrstraße – Nordring – Nordwestring – Maximilianstraße – Jansenbrücke – Von-der-Tann-Straße – Gustav-Adolf-Straße – Hansastraße – Schweinauer Hauptstraße – Versammlungsauflösung vor der Ludwig -Scholz-Brücke ohne Abschlusskundgebung, anschließend Auffahrt auf die Südwesttangente. Unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen dürfen bis zu 6000 Biker an der Veranstaltung teilnehmen. Es gilt auf dem gesamten Veranstaltungsgelände Maskenpflicht und der Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden.

Verkehrsteilnehmer müssen sich in Nürnberg im Bereich der Kundgebungsörtlichkeit sowie entlang der Strecke des Motorrad-Korsos auf temporäre Verkehrssperrungen und teilweise erhebliche Behinderungen im Straßenverkehr einstellen. Die Polizei rät Verkehrsteilnehmern, die nicht an der Kundgebung teilnehmen, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Biker-Protest: Darum geht es

Demonstriert wird gegen die vom Bundesrat geforderten Fahrverbote. In der Drucksache 125/20 fordert die Länderkammer, dass neue Maschinen weniger Lärm machen sollen und für Sonn- und Feiertage ein Fahrverbot für Motorradfahrer eingeführt wird.

Nicht nur in Nürnberg wurde 2020 bereits dagegen demonstriert, auch in vielen anderen deutschen Städten hatten sich Motorradfans zusammengeschlossen.

Im benachbarten Erlangen wollen Biker kranken Kindern eine Freude machen: Dieses Jahr soll wieder der Toy Run stattfinden - so können Sie teilnehmen.