Am Samstag (18.07.2020) findet in Nürnberg zwischen 10.30 Uhr und 14 Uhr eine Demonstration von Motorradfahrern statt

Der Anlass ist die Initiative „Sonn- und Feiertagsfahrverbote für Motorräder“

Der Veranstalter der Nürnberger Demo „RideFree2020“ spricht von einer "Beschneidung der Grundrechte"

Biker-Demo in Nürnberg soll Initiative verhindern. In vielen deutschen Städten zieht es derzeit Tausende Biker etwa unter dem Motto „Biker for Freedom“ auf die Straßen. Nach München und Aschaffenburg ist es nun auch in Nürnberg so weit: Etwa 2000 Motorradfahrer haben sich am Samstag (18. Juli 2020) für eine Demonstration in der Franken-Metropole angekündigt. Gemeinsam wollen sie auf ihren Bikes für "ihre Grundrechte einstehen".

Motorradfahrer sind wütend: Das steckt hinter dem Protest

Der Veranstalter der Nürnberger Motorrad-Demo, „RideFree2020“, erklärt, dass eine Initiative der Grünen im Bundesrat Grund für die Demo sei. Ziel der Initiative „Sonn- und Feiertagsfahrverbote für Motorräder“ ist es, Motorradlärm zu reduzieren. Dafür hatten sich die Bundesländer bereits Mitte Mai eingesetzt.

Motorräder sollen künftig nur noch so laut wie ein Rasenmäher oder ein vorbeifahrender Lkw sein. Zusätzlich dazu will der Bundesrat beschränkte Motorrad-Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen durchsetzen.

Für die Initiatoren von „RideFree2020“ ist das jedoch eine „nicht hinnehmbare Beschneidung unserer Grundrechte". Diese beinhalte nicht nur, dass jeder Landkreis/Regierungsbezirk ganz nach Belieben Fahrverbote für Motorräder erlassen könne, sondern, dass auch alle neu angemeldeten Motorräder maximal 80 Db laut sein dürften, so der Veranstalter.

Biker-Demo am Samstag: Stadt Nürnberg rechnet mit Staus

Beginnen soll die Veranstaltung um 10.30 Uhr auf der Großen Straße und über die Bayernstraße zu einer Protestfahrt rund um den Ring (B 4 R) führen, bevor die Teilnehmer zurück zur Großen Straße fahren. Die Bayernstraße wird deshalb ab der Münchener Straße gesperrt. Auch die Einmündungen und Kreuzungen entlang des Rings werden während der Durchfahrt für etwa 15 Minuten gesperrt. In der Gegenrichtung ist der Ring befahrbar, aber auch hier müsse man mit Rückstaus rechnen.

Etwa 2000 Motorradfahrer werden an der Demo teilnehmen, die Stadt rechnet mit einer etwa 2,5 Kilometer langen Kolonne. Zwischen 10.30 Uhr und 14 Uhr ist deshalb mit Verkehrsbehinderungen und Verspätungen im Straßenbahn- und Busverkehr zu rechnen. Autofahrer sollen die Bereiche rund um den Ring großräumig umfahren.