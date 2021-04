Erlangen vor 1 Stunde

Spendenaktion

Toy Run 2021 findet voraussichtlich statt: Biker machen kranken Kindern große Freude

Am 8. Mai 2021 findet voraussichtlich der 27. Toy Run in Erlangen statt - wegen des Coronavirus in leicht abgeänderter Form. Mit der Aktion werden die Kinder in der Erlanger Klinik unterstützt.