Der Brand eines Reihenmittelhauses griff am Sonntagmittag auf vier weitere Häuser über. Glücklicherweise warnten sich die Nachbarn sofort untereinander, sodass alle ihre Häuser unverletzt verlassen konnten. Der Frage, wie es zu dem folgenschweren Brand kommen konnte, geht nun die Kripo Aschaffenburg nach. Die Polizei Unterfranken berichtete darüber.

Die erste Mitteilung über den Brand in der Birkenstraße ging gegen 14.12 Uhr in der Einsatzzentrale der Polizei ein. Der Anrufer schilderte, dass das Feuer vermutlich vom Nachbarreihenhaus aus auf sein Haus übergegriffen hat und die gesamte Fassade von der Terrasse bis zum Dachstuhl in Flammen stand. Innerhalb weniger Minuten griff der Brand auf insgesamt vier weitere Häuser über. Geistesgegenwärtig alarmierten sich die Nachbarn sofort gegenseitig und sorgten dafür, dass alle Bewohner die Häuser rechtzeitig und unverletzt verlassen konnten.

Nachbarn halten zusammen - und helfen einander, die brennenden Häuser zu verlassen

Die regionalen Feuerwehren waren unverzüglich mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor und übernahmen die Brandbekämpfung. Gegen 15.15 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht und konnte mit den Nachlöscharbeiten und der Absuche nach Glutnestern beginnen. Dem ersten Ermittlungsstand nach wird der entstandene Sachschaden wohl im mittleren siebenstelligen Bereich liegen.

Noch am Nachmittag übernahm die Kripo Aschaffenburg die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der möglichen Brandursache und der Schadenshöhe. Die Betreuung sowie die Organisation von Ersatzunterkünften für die betroffenen Familien übernahmen Feuerwehr und Rettungsdienst.

