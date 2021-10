Michelau in Oberfranken: Ortsschild schon zum dritten Mal geklaut

Bürgermeister Jochen Weber(CSU) beziffert den Schaden mit 1200 Euro

"Straftat": Gemeindeverwaltung mit ernsten Worten

Gemeinde setzt Belohnung für sachdienliche Hinweise aus

Mit einem dringenden Aufruf wendet sich die Gemeinde Michelau in Oberfranken (Landkreis Lichtenfels) auf Facebook und der Website an ihre Bürger*innen. Demnach haben Unbekannte am vergangenen Wochenende (1. bis 3. Oktober 2021) die Tafel des Ortsschilds geklaut.

Gemeinde Michelau zeigt Diebstahl von Ortsschildern an

Eine Spaziergängerin habe den Diebstahl am Montagmorgen gemeldet, erklärt die Gemeinde, die den Vorfall bei der Polizeiinspektion Lichtenfels angezeigt hat. Es handle sich um keinen "Lausbubenstreich", sondern um eine Straftat, erklärt die Gemeinde.

Der Sachschaden belaufe sich auf etwa 1200 Euro. "Das sind natürlich nicht die Kosten für das eine Schild", erklärt der Erste Bürgermeister Jochen Weber (CSU) inFranken.de. "Das Schild kostet etwa 300 Euro. Das ist jetzt aber schon das dritte Ortsschild, das uns geklaut wurde, damit wären wir bei 900 Euro. Dazu kommen nochmal etwa 300 Euro für die Beschaffung und die Mitarbeiter vom Bauhof, die es neu befestigen müssen", rechnet er die Kosten auf.

Um die Verantwortlichen zu finden, setzt die Gemeinde Michelau nun eine Belohnung aus. 150 Euro soll es demnach für diejenigen geben, die sachdienliche Hinweise liefern können, die schließlich zur Identifizierung der Verantwortlichen führen.