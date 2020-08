Fränkische Ford-Fahrer planen Roadtrip durch 13 Städte

Sechsmal trafen sich Ford-Fahrer aus Deutschland und den Niederlanden mit ihren Fahrzeugen, fachsimpelten, pflegten die Gemeinschaft und lernten neue Ford-Fahrer kennen.

Diese Treffen im Früh- und im Spätsommer zählen mittlerweile zu den festen Terminen im Jahreskalender. Nicht heuer: Wegen Corona wurden auch diese Veranstaltungen abgesagt. "Doch wir wollen das Jahr nicht ohne Aktion verstreichen lassen", erklärt Stefan Walter, Ansprechpartner der Ford-Fahrer Franken. "Beim Ford Contact Meeting Roadtrip kommen die Besucher nicht zu uns, sondern wir zu den Besuchern. An zwei Tagen fahren wir insgesamt 13 Städte an und legen über 400 km zurück." Neu ist heuer auch, dass es erstmals eine Spendenaktion gibt. An den verschiedenen Stationen werden Spenden für die Organisation "Schrauber helfen Kindern" gesammelt, die an die Kinderklinik Schweinfurt gehen. Am Samstag, 5. September, geht es los: Die Tour beginnt in Coburg, führt über Sonneberg, Kronach, Kulmbach, Bayreuth und Scheßlitz nach Bamberg. Dort werden die Fahrzeuge gegen 18.30 Uhr auf dem Parkplatz des Market-Einkaufszentrums in Hallstadt eintreffen und bis 19.30 Uhr bleiben. Weiter geht es am Sonntag, 6. September: Von 8.30 bis 9.30 Uhr stehen die Fahrzeuge auf dem Parkplatz der Drogerie Rossmann in Bad Staffelstein. Hier sind alle eingeladen, sich mit einem kleinen Obolus zu beteiligen. Die Spendenbox wird Sonntagabend am letzten Stopp in Hassfurt an die Verantwortlichen von "Schrauber helfen Kindern" übergeben. Zuvor machen die Ford-Fahrer noch Halt in Forchheim, Nürnberg, Geiselwind und Schweinfurt. Stefan Walter freut sich auf viele Besucher: "Wir sind kein Tuning-Treffen, wir sind ein Fahrertreffen." Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.ds