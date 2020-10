Zwei Seelen in der fränkischen Brust

Der Boden unter unseren Füßen ist so steinhart, dass er sich sogar als Endlager für radioaktiven Atommüll eignet. Unsere herrlichen Höhenzüge sind so stürmisch, dass sich die Betreiber von Windkraftanlagen regelrecht drum reißen. Und unsere Felder sind so sonnenverwöhnt, dass auf immer mehr von ihnen Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen statt Getreide wachsen.