Umgehung: Ab Montag müssen Autofahrer Schleifen drehen

Es ist eine Großbaustelle, die Autofahrer in den nächsten Wochen auf der Nordumgehung eine Schleife drehen lässt: Ab kommenden Montag wird die Brücke über die Bundesstraße B 289 saniert, die sich bei der Ab- und Zufahrt zur Bundesstraße 85/Am Kreuzstein befindet.

Zwingend erforderlich

Das Bauwerk weist, wie das Staatliche Bauamt mitteilt, Schäden besonders im Bereich der Fahrbahnübergänge und der Brückenkappen auf. Um eine Gefährdung des Straßenverkehrs auszuschließen, sei die Maßnahme zwingend erforderlich.

Im Zug der Sanierung lässt das Staatliche Bauamt die Fahrbahnübergänge erneuern und die Kappen einschließlich der Geländer und Schutzeinrichtungen beidseitig instandsetzen.

Es ist ein Projekt, das die Verkehrsteilnehmer für längere Zeit auf Umwege führen wird. Die Bauarbeiten werden nämlich erst Mitte Oktober abgeschlossen. Die Bundesstraße 85 muss im Baustellenbereich bis dahin voll gesperrt werden. Der Verkehr wird auf die beiden anderen Anschlussstellen der Bundesstraße 289 umgeleitet.

Die Umleitungsstrecken

Fahrzeuge, die auf der B 85 vom Kreuzstein beziehungsweise aus Richtung Bayreuth kommen und auf die B 289 in Richtung Lichtenfels auffahren möchten, werden auf die Bundesstraße 289 in Richtung Untersteinach geleitet, um an der nächsten Ausfahrt (Kulmbach-Mitte, Höhe McDonalds-Restaurant) zu wenden. So gelangt man dann nach Mainleus oder auch Lichtenfels.

Fahrzeuge aus Richtung Untersteinach/Kulmbach-Mitte, die von der B 289 auf die B 85 Richtung Bayreuth fahren möchten, können die Abfahrt zum Kreuzstein in den nächsten Wochen nicht nehmen. Diese müssen an der Ausfahrt bei Burghaig wenden und - dann aus Richtung Lichtenfels kommend - an der Ausfahrt Kulmbach-West, die sich neben der Brückenbaustele befindet, in Richtung Bayreuth abfahren.

Die Umleitungsstrecke wird in beiden Richtungen ausgeschildert. Das Staatliche Bauamt Bayreuth bittet die Verkehrsteilnehmer und Anlieger für die Beeinträchtigungen während der Bauphase um Verständnis

Die Kosten der Brückensanierung in Höhe von 205 000 Euro trägt der Bund.

Mit der Durchführung der Instandsetzungsarbeiten wurde die Fa. ZÜBLIN Bau GmbH aus Neudrossenfeld beauftragt.red