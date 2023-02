Tierheim Kulmbach: Neues Zuhause für Hündin Maxi - unverhofftes Happy End

"Absolut lieb und freundlich" : Leiterin erfreut - und nennt Hintergründe

: Leiterin erfreut - und nennt Hintergründe "Sechser im Lotto": Hündin hatte mehrere Vorbesitzer - älteres Ehepaar nimmt sie auf

Jagdhündin Maxi sei im Oktober 2022 vom Tierheim Kulmbach aufgenommen worden - und habe jetzt bereits ein neues Zuhause gefunden. Sie sei Menschen gegenüber "absolut lieb und freundlich", erzählt Leiterin Angelika Enzmann. Im Gespräch mit inFranken.de erklärt Enzmann, weshalb sie ein derartig schnelles Happy End nicht erwartet habe.

Tierheim Kulmbach mit guten Nachrichten: Hündin Maxi hat ein neues Zuhause gefunden

"Viel wissen wir nicht, ich weiß nur, dass sie aus der Nähe von Heidelberg kam und wohl in einem Rudel gelebt hat", berichtet Enzmann. Die im Dezember 2016 geborene Hündin Maxi habe vermutlich mehrere Vorbesitzer gehabt: "Ich denke, dass der Hund durch x Hände ging." Die letzten Besitzer seien mit dem Tier überfordert gewesen, sie habe dort so manches kaputtgemacht, so die Leiterin.

Lange Zeit habe das Tierheim Kulmbach Maxi allerdings nicht aufnehmen können: "Wir hatten keinen Platz", erläutert Enzmann. Doch dann sei das Tier als Fundhündin in der Organisation abgegeben worden, da sie von Zuhause "ausgebüchst" sei. Mittlerweile habe das Tierheim die Hündin aufnehmen können, die überforderten Besitzer hätten eingewilligt. Das Tier müsse seinem Jagdtrieb nachgehen und brauche Aufmerksamkeit, erklärt Enzmann.

Dann habe sich ein älteres Ehepaar in Kulmbach gemeldet und die Hündin nach ein paar Spaziergängen probeweise übers Wochenende zu sich nach Hause geholt. Montagabend (30. Januar 2023) hätten sie Bescheid gegeben, dass sie Maxi bei sich aufnehmen wollen. Enzmann habe die Hündin bereits besucht: "Alle sind glücklich und zufrieden", freut sie sich. Das Tier habe mit seinem neuen Zuhause einen "Sechser im Lotto" gezogen.

