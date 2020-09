Teuflische Kreuzung: Rasches Handeln gefordert

8. November 2019

5. Juni 2020

15. September

Wenn es an der Kreuzung Bundesstraße 303/Staatsstraße 2183 zwischen Neuenmarkt und Wirsberg kracht, dann richtig:: Ein Dacia brennt nach dem Zusammenstoß mit einem BMW völlig aus. Wie durch ein Wunder gibt es nur drei Leichtverletzte.: Ein Linienbus kollidiert mit einem BMW , der völlig demoliert wird. Der Autofahrer wird schwer verletzt. Glücklicherweise befinden sich im Bus keine Fahrgäste.: Der letzte schwere Unfall ereignet sich am vergangenen Dienstag (Bild oben): Ein Mann aus dem Landkreis Kulmbach will mit seinem BMW , aus Himmelkron kommend, von der Bundesstraße nach links Richtung Neuenmarkt abbiegen. Er missachtet die Vorfahrt einer 26-Jährigen, die aus Richtung Ludwigschorgast kommt und die Kreuzung bei Grün geradeaus überqueren will. Die Bilanz: drei Schwerverletzte und ein Schaden von über 70 000 Euro.