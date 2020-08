Schwedische Firma sorgt für Chaos-Baustelle in Kulmbach

Ein Kastenwagen mit schwedischem Nummernschild steht in einer Parkbucht in der Von-Linde-Straße. Daneben lagert eine große Kabeltrommel. Vom schwedischen Arbeitertrupp, der das Industriegebiet am Goldenen Feld seit März im Auftrag von Vodafone mit Glasfaserkabel versorgt, ist ansonsten nichts zu sehen.