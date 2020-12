Ein Weihnachten, das sich wohl in unsere Erinnerung brennen wird, als ein Fest, das von einem winzigen Virus beherrscht wird. Ein Grund mehr, sich an die Weihnachtstage früherer Zeiten zu erinnern, als wir noch unbeschwert in die Kirche und mit der ganzen Familie feiern konnten, ohne an Hygiene- und Abstandsregeln oder Ausgangssperren denken zu müssen.

BR-Redakteurin Christine Fischer hat mal in ihrem Familienalbum gestöbert und dieses denkwürdige Foto aus dem Jahr 1981 gefunden. Brav singt sie darauf mit ihrem Bruder Alexander Weihnachtslieder vor dem heimischen Tannenbaum. Der war wahrlich keine Schönheit, sondern ein ganz schön krummes Ding. Da half auch der Lametta-Behang nicht mehr viel.

Hatte Ihre Familie auch schon immer ein Herz für hässliche Weihnachtsbäume oder einen ganz speziellen Brauch, der von Generation zu Generation weitergegeben wird? Haben Sie ein witziges, skurriles oder vielleicht trauriges Weihnachtsbild aus Opas oder Omas Bilderkiste? Dann schicken Sie uns Ihre Fotos und ein paar Zeilen dazu - egal ob aus der Nachkriegszeit, den wilden 60er oder verrückten 80er Jahren. Am besten und schnellsten geht das per E-Mail an redaktion.kulmbach@infranken.de. Wir freuen uns auf Ihre Geschichten und Bilder.