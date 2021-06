Bei der Vorstellung des Ferienpasses sagte Landrat Klaus Peter Söllner, warum sich dieses Programm von den bisherigen Programmen unterscheidet: "Wir leben nach wie vor in einer schwierigen Zeit, und die Veranstaltungen sind auch noch nicht von der Qualität und Quantität, wie wir sie uns vorstellen. Der Katastrophenfall ist zwar nicht mehr virulent, aber wir wollen auch der Pandemie gerecht werden und mit gutem Beispiel vorangehen."

Landrat Söllner würdigte das Engagement, das die Kreisjugendarbeit und der Kreisjugendring bei der Gestaltung des Ferienpasses 2021 gemeinsam einbrachten. Das Family-Fun-Festival werde auch in diesem Jahr ausfallen. Dennoch sei es trotz aller Widrigkeiten geschafft worden, ein Angebot mit rund 300 Veranstaltungen für die Kinder und Jugendlichen auf die Beine zu stellen: "Ich halte das für unsere Jugendlichen im Landkreis für außerordentlich wichtig, weil sie die Hauptbetroffenen in dieser Pandemie waren. Sie haben unter den gegebenen Umständen besonders gelitten. Deshalb haben wir alles versucht, ein Programm anzubieten, das zwar nicht den Umfang wie 2019 haben kann, das sich aber durchaus sehen lassen kann."

Kreisjugendpfleger Jürgen Ziegler machte deutlich, dass man aufgrund der Corona-Pandemie auch weiterhin vor großen Herausforderungen stehe und Einschränkungen im Leben hinnehmen müsse: "Unbestritten leisten hier auch Kinder und Jugendliche, aber vor allem deren Eltern, einen enormen Beitrag, um vor allem Schule zu Hause zu ermöglichen und so eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern." Die Hoffnung des letzten Sommers, dass bald ein "normales" Leben möglich sein könnte, habe sich bereits im letzten Herbst sehr schnell zerschlagen. Die aktuellen Vorgaben rund um die Corona-Pandemie seien in das Sommerferienprogramm des Landkreises Kulmbach eingeflossen. Der Landkreis Kulmbach habe mit seiner Kreisjugendarbeit in Kooperation mit dem Kreisjugendring ein buntes Ferienprogramm zusammengestellt.

Erster Teil umfasst die Ermäßigungen

Kreisjugendpfleger Jürgen Ziegler: "Oberstes Ziel bei der Umstrukturierung ist es selbstverständlich, Kinder, Jugendliche und auch Mitarbeiter keinerlei Gefahr auszusetzen. Auf der anderen Seite soll versucht werden, den Kindern und Jugendlichen wieder ein kleines Stück Normalität in den Sommerferien zurückzugeben, und dies gilt auch für deren Eltern, die zusätzlich entlastet werden sollen."

Der erste Teil des Ferienpasses, der die Ermäßigungen umfasst, wurde wie bisher in einem Umfang von 140 Seiten gedruckt. Melanie Dippold, die den Ferienpass maßgebend gestaltet, verwies darauf, dass sich der Kreisjugendring bereiterklärt habe, durch eine Umschichtung von Haushaltsmitteln dafür zu sorgen, dass dieser Teil kostenlos an alle Schüler bis 18 Jahre, die im Landkreis Kulmbach wohnen, verteilt werden kann. Gerechnet wird mit über 6000 Schülern, die diesen gedruckten Ferienpass erhalten. Kinder und Jugendliche, die zwar im Landkreis Kulmbach wohnen, aber hier nicht zur Schule gehen, können sich den Ferienpass in den Rathäusern von Thurnau, Neudrossenfeld, Marktleugast und Marktschorgast kostenlos abholen. In Kulmbach kann der Ferienpass direkt bei der Landkreisjugendarbeit im Nebengebäude des Landratsamtes abgeholt werden.

Auch an die Vorschulkinder wurde gedacht: Sie erhalten den Ferienpass über ihre Kindertagesstätte. Melanie Dippold: "Der Großteil der Ermäßigungen kann wie gewohnt bereits ab dem 1. Juli bis zum Ende der bayerischen Sommerferien am 13. September eingelöst werden." Die Ermäßigungen werden vor allem für die Freizeitbäder, Freizeitparks, Indoorspielplätze, Theater, Kino und Besichtigungen gewährt. Die Nutzer des Ferienpasses werden vor allem gebeten, unbedingt vor Inanspruchnahme des Angebots den jeweiligen Anbieter zu kontaktieren beziehungsweise über dessen Homepage Informationen einzuholen. Laut Kreisjugendpfleger Jürgen Ziegler kommt man mit einem Klick schließlich auf die Details zum jeweiligen Angebot. "Hier erfährt man alle wichtigen Informationen zu den Veranstaltungen und Veranstaltern. Darüber hinaus ist angegeben, wo sich Interessierte anmelden und informieren können." Ab 1. Juli können die Sommerferienangebote unter ferienpass.landkreis-kulmbach.de abgerufen werden.

Melanie Dippold sprach noch das Angebot der Ferienbetreuung von Landkreisjugendarbeit und Kreisjugendring am MGF im B-Bau und auf dem Gelände des Markgraf-Georg-Friedrich Gymnasiums an. Eine Ferienbetreuung ist auch in der "Alten Spinnerei am Bahnhof" und mit dem Spielmobil möglich.