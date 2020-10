Schwer zu sagen, was deprimierender ist: eine Wetterlage wie am Mittwoch oder der Zustand des Kulmbacher Bahnhofs . Letzteres ist seit Jahren ein leidiges Dauerthema. Zugreisende, die zum ersten Mal in Kulmbach ankommen, reiben sich verwundert die Augen angesichts der fehlenden Barrierefreiheit und des wenig einladenden Zustands des gesamten Areals. Politiker aller Couleur bemhen sich seit Jahren vergeblich um eine Beseitigung des riesigen Sanierungsstaus.