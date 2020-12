Für die Schulen in Bayern war die Sache Ende November klar: Die Weihnachtsferien beginnen schon am 19. statt erst am 23. Dezember, verkündete Ministerpräsident Markus Söder am 24. November. Man wolle damit einen größeren zeitlichen Puffer zu den Feiertagen schaffen, damit diese zumindest etwas unbeschwerter mit den Großeltern oder anderen Verwandten verbracht werden können, hieß es als Begründung.