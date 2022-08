Kulmbacher Bierwoche 2022 zum 71. Mal zu Ende gegangen

zum 71. Mal zu Ende gegangen " Nach zwei Jahren der Entbehrung": Kulmbacher Brauerei zieht Fazit - und nennt Besonderheiten

Trotz wechselhaften Wetters: " Besucheransturm taten die Temperaturen keinen Abbruch"

Am Samstag (30. Juli 2022) eröffnete Kulmbachs Oberbürgermeister Ingo Lehmann die 71. Kulmbacher Bierwoche traditionell mit dem Anstich des ersten Bierfasses. Bis Sonntagabend (07. August 2022) lief die Bierwoche und sorgte für einen großen Ansturm nach zweijähriger Corona-Pause. Die Kulmbacher Brauerei AG zieht nach neun Tagen der Kulmbacher Bierwoche 2022 ein Fazit.

"U nglaublich schöne neun Tage": Kulmbacher Brauerei mit Resümee der Bierwoche

"Nach zwei Jahren im Amt konnte Oberbürgermeister Ingo Lehmann am Samstag (30. Juli 2022) endlich offiziell das erste Bierfass anstechen", schreibt die Kulmbacher Brauerei in einer Pressemitteilung. Auch Markus Stodden, Vorstandssprecher der Kulmbacher Brauerei, ist begeistert von der Bierwoche. "Wir konnten endlich wieder feiern, Freunde und Bekannte treffen und unsere Festbiere in vollen Zügen genießen. Es waren unglaublich schöne neun Tage", erklärt er. inFranken.de fing die schönsten Momente der Bierwoche ein - hier gibt es jede Menge Bilder.

Anfangs spielte das Wetter der Bierwoche nicht ganz in die Karten, das ließ die Besucher trotzdem nicht abhalten, auf das größte Kulmbacher Fest zu kommen. "Dem Besucheransturm taten die Temperaturen keinen Abbruch", so Michael Schmid, Projektleiter der Kulmbacher Bierwoche. Dadurch sei nicht nur der Stadl, sondern auch der Außenbereich der Bierwoche immer gut besucht gewesen. "Die meisten Bierwochenliebhaber zog es traditionell am zweiten Wochenende ins Herz der Stadt", so Schmid weiter.

Zum Schluss bedankte sich die Brauerei bei seinen Besuchern und Helfern für eine "friedliche und wunderschöne Bierwoche". "Unser Dank gilt darüber hinaus den Anwohnern, der Stadt Kulmbach, der Polizei, dem Sicherheitsdienst, den Rettungsorganisationen, den Festwirten und Catering-Partnern sowie allen Helfern, die dazu beigetragen haben, dass die Kulmbacher Bierwoche 2022 lange so positiv in Erinnerung bleiben wird".

