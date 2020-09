Kulmbacher Aktionstage für Kirchenmusik: Was lässt die Orgel klingen?

Mit einer neuen Kampagne möchte die Bayerische Landeskirche Menschen für die Kirchenmusik, insbesondere für die Orgel und das Orgelspiel, begeistern. Unter dem Motto "Mach Kirchenmusik"

wird es dazu im Dekanat Kulmbach zwei Aktionsnachmittage geben, an denen Orgel-Interessierte, Musik-Begeisterte und überhaupt alle Neugierigen eingeladen sind, das Instrument Orgel einmal aus der Nähe kennenzulernen - oder vielleicht sogar selbst einmal zu spielen?

Stadt- und Dekanatskantor Christian Reitenspieß wird am Sonntag, 13. September, von 15 bis 16.30 Uhr und am Freitag, 18. September, von 15.30 bis 17 Uhr die große Rieger-Orgel in der Petrikirche vorstellen.

So sieht man die Orgel sonst nie

Jeder, der sich dafür interessiert, das eindrucksvolle Instrument einmal ganz nah und aus einer anderen Perspektive kennenzulernen, ist dazu herzlich eingeladen. Einmal die Orgel aus der Nähe sehen und hören, dem Organisten über die Schulter schauen, einen Blick ins Innere werfen, all das soll an den beiden Terminen möglich sein. Menschen mit Klaviervorbildung dürfen sich auch selbst einmal auf die Orgelbank setzen und in die Tasten schlagen.

Am 13. September, gibt es als kleine Extra-Zugabe um 17 Uhr einen Vortrag von Kirchenmusikdirektor Hans Schmidt-Mannheim zum "Deutschen Orgeltag". Der ehemalige Direktor der Bayreuther Fachakademie für Kirchenmusik und langjährige Orgelsachverständige wird - musikalisch begleitet von Christian Reitenspieß - noch mehr anschauliche Informationen zum Thema Orgel, Orgelklang und Orgelbau liefern.

Aufgrund der Corona-Situation und der etwas beengten Platzverhältnisse um die Orgel herum, ist es unbedingt notwendig, dass sich Interessierte für die Aktionsnachmittage anmelden. Die Klavierspieler dürfen einfach ein paar Noten mitbringen!

Aktionstage: So können Sie dabei sein

Anmeldungen Für Sonntag, 13. September, werden Anmeldungen bist spätestens Freitag, 11. September, erbeten, für den 18. September läuft die Anmeldefrist bis Mittwoch, 16.September.

Anmelden kann man sich per Email an die Adresse kirchenmusik.kulmbach@elkb.de oder telefonisch unter der Nummer 09221/83388.

Vortrag Für den Vortrag zum Deutschen Orgeltag mit KMD Hans Schmidt-Mannheim ist keine Anmeldung erforderlich.

Informationen Mehr Informationen zu dieser Aktion sind dazu im Internet unter www.mach-kirchenmusik.de zu finden.