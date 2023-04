Wie die Stadt Kulmbach jetzt in einer Pressemitteilung bekanntgab, werde man bald wieder dazu übergehen, Gebäude in den Abendstunden anstrahlen zu lassen.

Um eine Notsituation bei der Energieversorgung über den Winter zu vermeiden, hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr zwei Verordnungen für kurz- und mittelfristige Energiesparmaßnahmen beschlossen.

Zu den Maßnahmen zählt unter anderem die Absenkung der Höchsttemperatur in öffentlichen Arbeitsstätten auf 19 Grad, ein Heizverbot für private Swimmingpools sowie eine Umstellung von Warm- auf Kaltwasser für öffentliche Waschbecken zum Händewaschen.

Auch die Beleuchtung von öffentlichen Nichtwohngebäuden und Baudenkmälern wurde untersagt, weshalb seit dem 1. September vergangenen Jahres sowohl die Verwaltungsgebäude als auch verschiedene historische Gebäude wie beispielsweise die Plassenburg oder Kirchen in den Abendstunden und nachts nicht mehr angestrahlt wurden.

Die entsprechende Verordnung der Bundesregierung tritt mit Ablauf des 15. April 2023 außer Kraft, weshalb ab dem 16. April 2023 auch in Kulmbach wieder alle öffentlichen bzw. historischen Gebäude wie beispielsweise der Rote und Weiße Turm, die Plassenburg, der Langheimer Amtshof und auch die Kirchen wieder von außen angestrahlt werden. Auch das Rathaus, das Bauamt, die VHS, das Vereinshaus am Marktplatz und das Turbinenhaus werden nachts wieder beleuchtet sein.

„Es war richtig, dass auch die Kommunen ein Zeichen gesetzt haben und in dieser unsicheren Zeit Energie eingespart haben. Wir sind glücklicherweise gut durch den Winter gekommen und es kam zu keinem Energieengpass. Da die Stadt Kulmbach auch in vielen anderen Bereichen Energie einspart, zum Beispiel im Hallen- und Freibad oder auch bei der Beheizung unserer öffentlichen Gebäude, war es mir wichtig, die markanten, stadtbildprägenden Gebäude wieder anstrahlen zu lassen“, erklärt Oberbürgermeister Ingo Lehmann. „Die leuchtende Plassenburg über unserer Stadt wurde von vielen Menschen vermisst. Und ich bin ehrlich, auch mir ging es so. Daher freue ich mich, dass wir ab dem 16. April Kulmbach nachts wieder in Szene setzen können.“