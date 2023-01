Vom einstigen Problembereich mausert es sich laut einer Pressemitteilung der Stadt Kulmbach - dank einer gelungenen Zwischennutzung - Stück für Stück zu einem immer beliebteren Treffpunkt für alle Generationen: das ehemalige Kaufplatzareal.

Wie dieser Bereich im Herzen Kulmbachs komplett neugestaltet werden kann, stand zuletzt im Mittelpunkt eines städtebaulich-freiraumplanerischen Wettbewerbs. Dabei haben sich renommierte Planungsbüros intensiv mit den Potenzialen des ehemaligen Kaufplatzgeländes befasst.

Kaufplatz-Neugestaltung geht voran - Stadt Kulmbach will auch Weißen Main zugänglich machen

Die besten Pläne und Modelle für das Areal in der Kulmbacher Innenstadt sind nun in der Tourist Information im ersten Stock, Buchbindergasse 5, zu sehen. Die Räume sind werktags von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die Präsentationspläne zeigen die Entwürfe der Planungsbüros, die im Rahmen des Wettbewerbs von einem Preisgericht mit den Plätzen eins, zwei und drei ausgezeichnet worden sind. Der städtebauliche und freiraumplanerische Realisierungswettbewerb mit Ideenteil umfasste das Kaufplatzareal und auch Bereiche entlang des Weißen Mains in Richtung des zukünftigen Campus.

Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD) lädt die Bevölkerung bis Ende Februar dazu ein, die Ausstellung in der Tourist Information zu besuchen und sich einfach selbst ein Bild von den planerischen Ideen zu machen. "Der städtebaulich-freiraumplanerische Wettbewerb war für diesen Bereich ein Meilenstein. Wir sind auf einem guten Weg hin zu einer neuen attraktiven Nutzung des ehemaligen Kaufplatzgeländes. Diese Chance wollen wir natürlich nutzen!", sagt der Oberbürgermeister.

"Schritt für Schritt entwickeln wir das Areal im Herzen unserer schönen Stadt weiter. In die Entwürfe sind viele Anregungen und Ideen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung eingeflossen. Ein Beispiel ist die Renaturierung des Weißen Mains." Ziel sei es, den prägenden Flusslauf ökologisch umzubauen und für die Menschen zugänglich zu machen, sagt Ingo Lehmann. "Die Bevölkerung und alle Gäste unserer Stadt dürfen sich in Zukunft auf einen Platz am Weißen Main freuen, der Neues schafft und sich gleichzeitig harmonisch einfügt. Nachhaltiger Städtebau ist die Grundlage für die neue Nutzung."

Bisherige Zwischennutzung geht weiter - Attraktionen gut angenommen

In diesem Jahr geht die bisherige Zwischennutzung auf dem Areal übrigens weiter. Der Burgspielplatz und die weiteren Attraktionen werden sehr gut in der Bevölkerung angenommen. "Darauf wollen wir aufbauen", betont der OB. Die Stadt Kulmbach gratuliert den ersten Preisträgern des Wettbewerbs, der CKRS Architektengesellschaft mbH und TDB Landschaftsarchitektur. Beide stammen aus Berlin.