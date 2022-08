Kulmbach vor 1 Stunde

Meditation und Bewegung

Belebende und regulierende Wirkung: Kostenfreier Qigong-Kurs in Kulmbach

In Kulmbach findet am Mittwoch (17. August 2022) ein Kurs statt, der in die Philosophie und Praxis des Qigong einführt. Die Veranstaltung ist kostenfrei.