Update 16.02.2023, 10 Uhr: War es ein Gewaltverbrechen? Erste Spekulationen zu Identität und Todesursache

Am Valentinstag machte eine Spaziergängerin in einem Wald zwischen den Kasendorfer Ortsteilen Peesten und Lopp beim oberfränkischen Kasendorf eine grausige Entdeckung. Im Gebüsch unweit eines Waldweges stieß sie ersten Erkenntnissen zufolge auf eine Männerleiche. Die Polizei hält sich weiterhin bedeckt, doch laut der Bild-Zeitung gibt es bereits erste Spekulationen um die Identität des Verstorbenen - und auch Hinweise, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handeln könnte.

Laut dem Blatt soll es sich um einen 48-jährigen Familienvater handeln, der im rund neun Kilometer vom Fundort entfernten Mainleus gewohnt haben soll. Die Zeitung bezieht sich dabei unter anderem auf Aussagen aus dem Umfeld des mutmaßlichen Toten. An seinem Wohnort soll der Mann der Bild zufolge auch durch Messerstiche zu Tode gekommen sein.

Die Hintergründe zum Leichenfund und dem mutmaßlichen Tötungsdelikt sind nach wie vor unklar, die Polizei will sich nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft näher zu dem Fall äußern. Spekulationen, dass sich der Mann in einem kriminellen Milieu bewegt haben soll, wollen die Ermittler nicht bestätigen. Solche Mutmaßungen seien "reißerisch und der Aufklärung nicht zuträglich", so ein Sprecher der Polizei Oberfranken. Auch, dass es bereits einen Tatverdächtigen geben soll, möchte die Polizei laut der Bild nicht bejahen.

Sicher scheint jedoch, dass der Mann erst vor kurzem gestorben sein dürfte. Eine Vermisstenmeldung lag auch laut der Polizei bis zum Auffinden des Verstorbenen nicht vor.

Originalmeldung: Grausiger Fund im Unterholz - Spaziergängerin entdeckt Leiche in Waldstück

Am frühen Dienstagmittag (14. Februar 2023) ging bei der Polizei im Kreis Kulmbach die Meldung über einen grausigen Fund ein. Eine Frau entdeckte in einem Wald bei Kasendorf im Unterholz eine Männerleiche. Um wen es sich bei dem Toten handelt, ist nach wie vor nicht bekannt.

Wie unter anderem lokale Medien berichteten, war die Frau mit ihren Hunden spazieren, als sie zwischen den Ortsteilen Peesten und Lopp auf den leblosen Körper des noch unbekannten Mannes stieß. Bisher konnte die Polizei jedoch lediglich den Fund des Leichnams bestätigen, jedoch nicht die Identität des Toten- und auch mit Angaben zur möglichen Todesursache halten sich die Beamten bedeckt.

Männerleiche gefunden - wurde er Opfer eines Gewaltverbrechens?

Eine Obduktion am Mittwoch soll mehr Klarheit in den Fall bringen, wie die Polizei Oberfranken auf Nachfrage bestätigte. Danach wird gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft über den weiteren Fortgang der Ermittlungen beraten.

Laut der Polizei besteht zum jetzigen Kenntnisstand "kein Zusammenhang mit einem Vermisstenfall". Ebenso muss noch ermittelt werden, ob es sich bei dem Toten um das Opfer eines Gewaltverbrechens handelt.