Kulmbach vor 44 Minuten

Burggeflüster

Jetzt üben wir uns mal schön in Wahl-Hygiene

Nein, es interessiert mich nicht! Was? Egal. Alles. Und wenn ihr mir die angeblich heißeste Information aus den Parteizentralen auf den Bauch bindet: Es turnt mich nicht an! Also lasst es. Es landet zerebral in einem toten Briefkasten. Ich kann nicht mehr. Ich bin es leid.