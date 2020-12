Am Dienstag, 15. Dezember, soll die Verteilung starten, aber es kann sein, dass nicht jeder sofort eine Maske bekommt. Der Ansturm auf die Kranich-Apotheke in Weiher ist seit Tagen gro, und auch das Telefon klingelt pausenlos, seit sich am vergangenen Mittwoch die Nachricht wie ein Lauffeuer verbreitet hat, dass Gesundheitsminister Jens Spahn ber die Apotheken kostenlose FFP2-Masken an die ber 60-Jhrigen und Risikopatienten abgeben will. Apothekerin Julia Bredemeyer findet diesen Vorsto an sich super, "und wir machen auch gerne mit", bt aber gleichzeitig Kritik an der Art und Weise der Ankndigung beziehungsweise Umsetzung. "Wir wurden davon ber Nacht berrollt und haben wie alle anderen auch aus der Presse davon erfahren", sagt sie.