ESKA: Das Aus kam still und leise

Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen, das 1906 in Böhmen gegründet und in vierter Generation in Familienhand war, Insolvenzantrag stellen müssen. Die Firma fertigte Musterkollektionen, Verkaufsunterlagen und Präsentationsobjekte für Unternehmen aus dem Großhandel und der Heimtextil- und Sonnenschutzbranche