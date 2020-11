das

Es istSchreckensszenario, vor dem die Krisenmanager in den Landratsämtern und die Gesundheitsämter Angst haben: ein Corona-Massenausbruch in einem Seniorenheim . So wie jetzt in Ochsenfurt, wo von 109 Bewohnern und Mitarbeitern 72 positiv auf das Sars-Cov-2-Virus getestet wurden.