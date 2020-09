Corona-Fälle an Kulmbacher Realschule: Auf Party angesteckt?

Erst war es (wie berichtet) eine Lehrerin an der Fachoberschule, die positiv auf Covid19 getestet worden ist, dann ein Achtklässler der Carl-von-Linde-Realschule. Wie am Wochenende bekannt wurde, hat es jetzt auch zwei weitere Schüler aus zwei unterschiedlichen zehnten Klassen an der Realschule erwischt.