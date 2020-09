Auf dem Weg zum Naturgarten: Es grünt so grün in Partenfeld

Der erste Eindruck: grn, verwunschen, romantisch. berall rankt Efeu, es duftet nach Krutern, zu jeder Jahreszeit blht etwas. Anita Hofmanns Garten in Partenfeld ist in vielfacher Hinsicht etwas Besonderes. Die 73-Jhrige mag es wild. Nicht etwa, weil sie zu faul wre, Ordnung zu schaffen, sondern weil sie der Natur gerne Platz lsst. Dass dies obendrein den Vorteil hat, in Teilbereiten das Jten vermeintlicher Unkruter guten Gewissens bleiben lassen zu knnen, ist ein zustzlicher Bonus. Spart Arbeit und frdert gleichzeitig die Vielfalt im Garten . Auf Neudeutsch nennt man so etwas eine Win-Win-Situation.