"War alles okay? Hat's geschmeckt?" Tobias Bätz lässt es sich zu später Stunde und nach sieben aufwendig kreierten Gängen nicht nehmen, persönlich bei seinen Gästen nachzufragen. Kurz vor Mitternacht will er Rückmeldung, ob er auch tatsächlich gut gekocht hat. Und das hat der 37-jährige Gourmetkoch, der in Kronach geboren ist und im Neustadter Stadtteil Fürth am Berg groß wurde. Der Abend war ein Genuss.