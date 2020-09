Im Frankenwald war der Neustart schwierig

Nur mühsam normalisierte sich nach dem Zweiten Weltkrieg das Leben im Frankenwald. Und gerade in Notzeiten hatte es diese Region immer wieder schwer, den Anschluss an die wirtschaftlichen Zentren zu finden. In diesem Klima der Hoffnungslosigkeit waren die Verantwortlichen besonders gefordert, alles daranzusetzen, die Wirtschaft wieder auf Erfolgskurs zu trimmen.