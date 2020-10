Harte Zeiten für die Künstler im Kronacher Landkreis

Auf den Februar ist die Retl besonders stolz. Gößweinstein und Selbitz. Fast jeden Tag Faschingsveranstaltungen . "Das war ein Monat", sagt die Künstlerin und Alleinunterhalterin, die zwar jeder unter dem Namen Retl kennt, aber die auch auf ihrer neuen Broschüre mit ihrem echten Namen Werbung macht: Birgit Geßlein. Einen Monat später war alles vorbei. Kein Auftritt, kein Schifferklavier, keine Retl. Zuhause war sie bis in den Sommer hinein Birgit Geßlein, die die Nachrichten rund um die Pandemie verschlungen und sich zwischendurch gefragt hat: Wie soll es irgendwann weitergehen? "Ich habe die Krise genutzt, um zu verstehen, was am Ende dabei herauskommt."