Die "Moserhof-Ranch" im Kronacher Gemeindeteil Hinterstöcken hat schwer unter dem Unwetter am Donnerstagabend (22. Juni 2023) gelitten. Ein 12 Meter hoher Ahornbaum krachte laut Angaben von Andrea Burkhardt, Betreiberin der Gaststätte, in den Biergarten. "So etwas habe ich noch nie erlebt", erklärt sie im Gespräch mit inFranken.de und verrät, wie alles verlaufen ist und wie es jetzt weitergeht.

Noch am Abend hatte sie in der Kneipe alles für das am Freitag (30. Juni 2023) bevorstehende "Open-Air-Moserfest" vorbereitet. "Wir haben extra alles hergerichtet und gestrichen", erklärt sie. Doch innerhalb von Minuten änderte sich das Wetter schlagartig. "Es ging alles so schnell. Innerhalb von Sekunden gab es einen Riesenkrach. Wahnsinn, wie das geknallt hat." Ihr zufolge knallte ein 12 Meter hoher Ahornbaum in ihren Biergarten. "Da haben keine 20 Zentimeter zur Kneipe gefehlt. Wir hatten nochmal Glück im Unglück".

Wenige Minuten später war alles wieder ruhig. "Als wäre nichts gewesen. So extrem war es noch nie." Der Biergarten war zu dem Zeitpunkt leer. "Zum Glück haben wir Donnerstag Ruhetag, der Baum hätte die Gäste erschlagen. So etwas habe ich noch nie erlebt", schildert sie weiter. Die schnelle Reaktion der Einsatzkräfte freut sie. "Innerhalb von fünf Minuten war die Feuerwehr da. Auch die Nachbarn haben sofort geholfen. Bei uns wird Zusammenhalt großgeschrieben." Alle Nachrichten aus dem Raum Kronach findet ihr hier.

Nun muss erstmal alles aufgeräumt werden. "Seit acht Uhr morgens sind wir mittlerweile dabei, alles aufzuräumen." Ihren Angaben zufolge seien in der Straße 20 bis 30 Bäume umgefallen oder weggeknickt. Der Biergarten wurde nur leicht beschädigt. "Ein paar Blumentöpfe sind kaputtgegangen." Den Spielplatz habe es heftiger erwischt. "Den Bereich um den Spielplatz haben wir erstmal abgesperrt. Unser Trampolin ist auch weggeflogen", erklärt sie. Trotz allem möchte Burkhardt aber morgen schon wieder ihren Biergarten öffnen, den sie mittlerweile 46 Jahre führt. "Das schaffen wir schon."