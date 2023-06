Blitz und Donner, Hagel sowie stürmische Winde - ab Donnerstagabend (22. Juni 2023) sollte es ungemütlich werden in Franken. Für viele Regionen hatte der DWD eine Warnung vor starken Gewittern herausgegeben. Diese kamen schließlich auch - jedoch längst nicht so intensiv wie befürchtet.

Insgesamt blieben die Auswirkungen von Gewitter, Regen und Sturm auch in Franken überschaubar. Nichtsdestotrotz mussten die Feuerwehren der Region zu zahlreichen Gewitter-bedingten Einsätzen ausrücken. Schwerpunkte dabei waren vor allem Mittel- und Oberfranken, wobei es den letzteren Regierungsbezirk stellenweise besonders heftig erwischt hat. Unterfranken blieb hingegen weitestgehend verschont von dem Unwetter. Hier ein Überblick der Einsätze von Donnerstagabend und der Nacht.

Gewitter in Oberfranken: Mehrere Großbrände in Rehau - schwere Schäden im Kreis Kulmbach

Das Unwetter hat in Oberfranken für zahlreiche Einsätze gesorgt. Laut dem Polizeipräsidium Oberfranken gab es rund 70 Einsätze. Schwerpunkt waren hier vor allem Blitzschläge und Wasserschäden durch starken Regen. So gab es die meisten Einsätze wegen vollgelaufener Keller und umgestürzter Bäume. Auch falsch ausgelöste Alarmanlagen ließen Polizei und Feuerwehr ausrücken. Von Personenschäden ist in Oberfranken bislang nichts bekannt.

Brand in Rehau Nach Blitzschlägen kam es in Rehau zu mehreren Bränden. NEWS5/screenshot +12 Bilder

Heftige Blitzschläge sorgten in der Nacht im Raum Rehau für gleich drei Brandmeldungen. Zunächst wurde ein Einschlag im örtlichen Bauhof gemeldet, wodurch laut der Feuerwehr jedoch kein Feuer verursacht wurde. Ein erster Brand mit starker Rauchentwicklung ereignete sich schließlich im Umspannwerk in Rehau. Durch das Gewitterunwetter war ein Baum entwurzelt worden und fiel auf die Hochspannungsleitung. Es gab einen sehr hellen Lichtbogen mit anschließender Rauchentwicklung. Die dritte Brandmeldung erreichte die Feuerwehr aus dem Ortsteil Wurlitz. Dort war ein Blitz im Bereich eines landwirtschaftlichen Betriebes eingeschlagen und hat den Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand gesetzt. Letztlich geriet in der Regnitzlosauer Straße eine als Hühnerstall genutzte Gartenhütte in Brand, nachdem der Blitz in einen nahestehenden Baum eingeschlagen war. Insgesamt spricht die örtliche Feuerwehr von Brandschäden in Höhe von rund 40.000 Euro.

Viel zu tun hatte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auch die Polizei in Stadtsteinach (Kreis Kulmbach). Gegen 21.00 Uhr begannen die zahlreichen Einsätze aufgrund der Unwetterlage. Zunächst blockierten mehrere Bäume bei Wartenfels die Fahrbahn. Kurze Zeit später war die Fahrbahn bei Lanzendorf durch umfallende Bäume blockiert und das Dach eines Wohnhauses teilweise abgedeckt.

Gewitter im Kreis Bayreuth Auch im Kreis Bayreuth führten die Gewitter am Donnerstag zu Schäden und Überflutungen. Feuerwehr Bayreuth +12 Bilder

Weiter ging es in Marktschorgast, dort war die Fahrbahn aufgrund des Regens überflutet und ein Kuhstall stand unter Wasser. Die Tiere konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Im weiteren Verlauf der Nacht blockierten bei Kieselhof mehrere umgefallene Bäume die Fahrbahn. In Rosengarten stand ein Keller unter Wasser. Zum Glück kam es bei dem Unwetter nur zu Sachschäden im gesamten Bereich. Zu verletzten Personen kam es glücklicherweise nicht.

Schwere Unwetter ziehen über Bayern Bei Marktschorgast spülten während der schweren Gewitter Wassermaßen Geröll auf eine Bundesstraße. NEWS5 / Fricke (NEWS5) +12 Bilder

Hagel und Regen sorgten im Raum Bayreuth für kurzzeitige Überschwemmungen. Kurzzeitig musste sogar die A9 wegen der Wassermassen gesperrt werden. Das Wasser bahnte sich unter anderem bei Bindlach seinen Weg auf eine Staatsstraße und überflutete dort die Autobahnunterführung unter der A9.

Im Raum Bad Berneck konnte die B303 auf Höhe Rimlasgrund wegen 100 Tonnen Geröll, welche sich im Tal gesammelt haben, nur einseitig befahren werden. Besonders schwer hat es die Staatsstraße BT 48 von Bad Berneck in Richtung Gefrees getroffen. Diese stand bis auf Leitplankenhöhe komplett unter Wasser und ist aufgrund ihrer Beschädigungen bis auf Weiteres für den Verkehr komplett gesperrt. Bei Neudorf wurde wiederum die B2 zeitweise überschwemmt. Ansonsten wurden zahlreiche geflutete Keller gemeldet, unter anderem in einem Altenheim und einer Werkstatt.

Blitz, Donner und Starkregen in Mittelfranken - zahlreiche Straßen durch umgestürzte Bäume blockiert

Ruhiger verlief die Gewitternacht in Mittelfranken. Vor allem in Südwesten des Regierungsbezirks sorgten jedoch vor allem starke Regenfälle für Probleme. Insgesamt wurden rund 30 Einsätze gezählt. Schwerpunkte waren vor dabei vor allem der Kreis Weißenburg-Gunzenhausen und Treuchtlingen.

Gewitter in Weißenburg In Weißenburg stürzten bei den Gewittern am Donnerstag zahlreiche Bäume auf die Straßen. Freiwillige Feuerwehr Weißenburg +12 Bilder

Allein im Kreis Weißenburg-Gunzenhausen zählte die Feuerwehr für den Abend 15 Einsätze, wie die Einsatzkräfte über Facebook mitteilten. Hierbei waren vor allem Keller voll Wasser gelaufen oder Bäume auf Straßen gestürzt. Einige Einsatzstellen waren nur geringfügig betroffen und konnten von Passanten vor Eintreffen der Feuerwehr oder den Eigentümern selbst erledigt werden.

Gewitter in Alfalter Wegen Überschwemmungen während der Gewitter am Donnerstag wurde eine Straße in Alfalter bei Eschenbach überflutet und mit Schlamm bedeckt. Freiwillige Feuerwehr Eschenbach +12 Bilder

In Eschenbach bei Pommelsbrunn war unter anderem eine Staatsstraße überflutet. Wassermassen hatten Ackerboden auf die Fahrbahn gespült, sodass sich teilweise eine knapp 20 Zentimeter dicke Schlammschicht auf der Fahrbahn gebildet hatte - dies meldete die örtliche Feuerwehr auf Facebook. Die anwesenden Kräfte wirkten dem Ganzen mit Schaufeln, Besen, Manpower sowie mit den Schnellangriffseinrichtungen der Fahrzeuge entgegen. Außerdem unterstützte die Einsatzkräfte ein örtlicher Landwirt mit seinem Schlepper.

