Vor allem in Oberfranken wüteten am Donnerstagabend die lange verkündeten Unwetter. Davon blieb auch Rehau im Landkreis Hof nicht verschont. Hier hatten die Feuerwehren nicht nur mit den Wassermassen zu kämpfen, die vom Himmel kamen. Blitze lösten gleich mehrere Feueralarme aus.

Zunächst mussten die Einsatzkräfte zum Bauhof Rehau ausrücken. Während des heftigen Gewitters war laut der Feuerwehr ein Blitz in den Bauhof eingeschlagen und hat laut Augenzeugen einen Brand verursacht. Vor Ort nach umfangreicher Lageerkundung konnte den die anwesenden Feuerwehrleute jedoch keine Brandherde ausmachen.

Gewitter wütetet über Rehau - Mehrere Brände durch Blitzschlag gemeldet

Während die ersten Kräfte der Feuerwehr Rehau zu dem gemeldeten Brandeinsatz im Bauhof ausrückten, erreichten weitere Anrufer die Integrierte Leitstelle über einen Brand im Umspannwerk in Rehau. Der auf Einsatzfahrt befindliche Zugführer gab laut der Feuerwehr sofort Rückmeldung, dass es eine starke Rauchentwicklung in dem Bereich gäbe. Weitere Kräfte machten sich auf den Weg zur Einsatzstelle. Da hier vermutlich ebenfalls durch das Gewitterunwetter ein Baum aufgrund eines Blitzschlages entwurzelte und auf die Hochspannungsleitung fiel, gab es einen sehr hellen Lichtbogen mit anschließender Rauchentwicklung.

Kurz vor 23 Uhr fing am Donnerstag schließlich ein Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Wurlitz Feuer, ausgelöst durch einen Blitzschlag in den Kamin. Der Brand wurde durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehrleute schnell unter Kontrolle gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Strom jedoch blieb aufgrund verschmorter Elektroteile über Nacht abgestellt. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 40.000 Euro geschätzt, die Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen.

In der Regnitzlosauer Straße brach schließlich eine Stunde später, gegen Mitternacht, in einer Laube eines Tierzuchtvereins ein Feuer aus. Verursacht wurde dieses durch einen Lichtblitz, nachdem ein umgestürzter Baum auf die Stromleitung krachte. Der Sachschaden beträgt 500 Euro, weder Mensch noch Tier wurden verletzt