Marktrodach von Unwetter gebeutelt - verwüstete Friedhöfe, umgestürzte Bäume, geschlossenes Freibad

Marktrodach vor 1 Stunde

Sturmschäden

Verwüstete Friedhöfe, umgestürzte Bäume und ein geschlossenes Freibad: Markt von Unwetter gebeutelt

In Marktrodach wütete am Donnerstagabend das Unwetter. Vor allem die Gemeindeteile Ober- und Unterrodach wurden dabei in Mitleidenschaft gezogen: Verwüstete Friedhöfe, umgestürzte Bäume und ein geschlossenes Freibad sind die Folge.