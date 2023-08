Sommerrodelbahn in Kronach: Wilde Fahrt mit atemberaubenden Ausblicken

Wer im Sommer nicht auf das Rodeln verzichten möchte, ist auf der Sommer- und Winterrodelbahn Kronach genau richtig.

Hier erwartet dich eine Menge Spaß, egal wie alt du bist. Wir haben alles Wichtige für einen Besuch zusammengefasst.

Spannendes rund um den Fröschbrunna-Coaster

Die Sommer- und Winterrodelbahn in Kronach trägt den Namen "Fröschbrunna-Coaster". Sie liegt inmitten des Frankenwaldes am südlichen Stadtrand Kronach. Die wichtigsten Informationen für deinen Besuch:

Adresse : Fröschbrunn 3, 96317 Kronach

: Fröschbrunn 3, 96317 Kronach Öffnungszeiten : Ab den Osterferien bis Ende Oktober täglich von 10:00 bis 17:00 Uhr. Anfang November bis Ostern Samstag und Sonntag von 13:00 bis 16:00 Uhr

: Ab den Osterferien bis Ende Oktober täglich von 10:00 bis 17:00 Uhr. Anfang November bis Ostern Samstag und Sonntag von 13:00 bis 16:00 Uhr Telefon : 09261 4282

: 09261 4282 Webseite: https://froeschbrunna.de/coaster/

Es kann allerdings vorkommen, dass die Rodelbahn witterungsbedingt spontan geschlossen bleiben muss. Der Begriff "Fröschbrunn" hat übrigens nichts mit Fröschen zu tun. Er kommt aus dem Althochdeutschen und bedeutet so viel wie frischer Brunnen oder frische Quelle. Der Fröschbrunna befindet sich seit mehr als 200 Jahren in Familienbesitz. Bis 1988 handelte es sich um einen landwirtschaftlichen Betrieb, dann wurde er zu einem Reiterhof umfunktioniert mit Pensionspferdehaltung, Reithalle und Sandplatz. 1995 wurde dann das Wirtshaus zum Fröschbrunna eröffnet, seit 2000 ist der Fröschbrunna-Coaster in Betrieb.

Eine Besonderheit dieser Rodelbahn ist der einzigartige Ausblick. Von der Bahn aus hast du einen tollen Blick auf die historische Altstadt von Kronach. Die Bahn selbst ist im Frankenwald gelegen, wodurch du eine Atmosphäre aus Natur pur genießen kannst. Mit einem Schlepplift wirst du in deinem Bob insgesamt 250 Meter hinaufgezogen. Schon kann die rasante Fahrt hinab ins Tal beginnen. Egal ob alleine oder zu zweit, ob für Kinder oder Oma und Opa: Jede*r kann auf der Rodelbahn Spaß haben.

So viel kosten die Fahrten und dein Besuch im Wirtshaus

Erwachsene zahlen für eine Einzelfahrt im Fröschbrunna-Coaster 3,00 Euro; 4 Fahrten kosten 10 Euro. Von 6 bis 14 Jahren kostet eine Einzelfahrt 2,50 Euro; 5 Fahrten kosten für diese Altersgruppe 10 Euro. Kinder unter 6 Jahren können kostenfrei fahren. Als Geschenkidee eignen sich Gutscheine für die Rodelbahn Kronach. Gutscheine ab 10,00 Euro sind im Gasthaus erhältlich.

Bekommst du vom ganzen Rodeln Appetit, kannst du es dir in dem Wirtshaus "Zum Fröschbrunna" gemütlich machen. Im Angebot gibt es verschiedene Gerichte der fränkischen Küche. Groß und Klein können hier leckere Speisen für sich finden. Das Besondere am Wirtshaus: Alle Speisen werden frisch und individuell zubereitet. Zudem wird besonders auf Saisonalität und Regionalität der Produkte geachtet. Dich erwarten demzufolge je nach Jahreszeit immer wieder wechselnde Gerichte. Neben den herzhaften Gerichten gibt es für den süßen Hunger hausgemachte Kuchen und Torten.

Im Sommer kannst du es dir im Wirtshaus auf der weitläufigen Sonnenterrasse gutgehen lassen. Im Winter wird es am mollig warmem Kachelofen des Wirtshauses besonders gemütlich. Findest du auf der Karte ein Gericht, das du gerne mitnehmen möchtest, kannst du bequem online zur Abholung bestellen. Alternativ kannst du auch telefonisch deine Lieblingsgerichte zum Mitnehmen bestellen. Das Wirtshaus ist täglich ab 11:00 Uhr bis mindestens 21:00 Uhr geöffnet, Mittwoch und Donnerstag sind Ruhetage.