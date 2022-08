Krautheim vor 1 Stunde

Wasserspielplatz als Gemeinschaftsprojekt

Beim Spielefest zur Krautheimer Kirchweih am Sonntag Nachmittag wurde der Wasserspielplatz am Spiel- und Sportgelände offiziell seiner Bestimmung übergeben. Bürgermeister Heiko Bäuerlein war kräftig am Pumpen, damit die vielen Tischtennisbälle durch die gepflasterten Wasserwege schwimmen konnten. Ortssprecher Dieter Söllner bedankte sich für die Unterstützung der Stadt Volkach. Die neue Attraktion direkt am Radweg ist ein Gemeinschaftsprojekt der Krautheimer Dorfgemeinschaft. Nicht nur die einheimischen Kinder sind begeistert. Der Wasserspielplatz findet auch bei Gästen reges Interesse.