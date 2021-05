Volkach vor 1 Stunde

Volkacher Musikschule gibt noch bis 14. Mai online Einblicke

Halbzeit bei den Online-Musikschultagen der Musikschule Volkacher Mainschleife e.V., die am 3. Mai gestartet sind und noch bis einschließlich 14. Mai dauern. Der Leiter der Musikschule, Philipp Klinger, zieht nach der ersten Woche eine positive Bilanz: "Das ganze Team hat ein tolles Feedback bekommen. Unsere Idee mit den Online-Musikschultagen entstand aus der Not heraus, da wir coronabedingt keinen Tag der offenen Tür in Präsenz veranstalten konnten."