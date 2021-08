Insgesamt neun Jahre sind Doreen Kröber und Andreas Zmuda bereits mit ihrem Trike als fliegende Globetrotter in der Welt unterwegs. Im Cineworld-Kino im Dettelbacher Mainfrankenpark stellten sie ihren Film "Vogelfrei – Ein Leben als fliegende Nomaden" vor, wie das Kino in einem Presseschreiben mitteilt.

Von 2012 bis 2016 sahen sie die amerikanischen Kontinente aus der Vogelperspektive und erlebten überwältigende Natur. Sie freuten sich über außergewöhnliche Begegnungen und gastfreundliche Menschen."Eigentlich sollte gar kein Film daraus werden", erklärte Andreas Zmuda schmunzelnd, aber durch die Langeweile in der Corona-Pandemie haben sie das Material gesichtet und dann doch einen Film gemacht.

Ausgestattet ist ihr Trike mit mehreren GoPro-Kameras an den Flügeln und auch Doreen hat eine Kamera, filmt und fotografiert. Sie überqueren in einem spektakulären Flug die schneebedeckten Anden Patagoniens, sind beim Bananenmarathon in Ecuador dabei, fliegen rund um die Christus-Statue in Rio de Janeiro, fotografieren die Iguaçu-Wasserfälle und landen in der traumhaften, türkisblauen Inselwelt der Karibik. Der Weg nachhause sollte eigentlich über den Atlantik von Kanada über Grönland nach Norwegen führen. Doch das Wetter machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Also zerlegen sie ihr Trike, verpacken es und schicken es auf die Heimreise.

Andreas Zmuda wanderte Anfang der neunziger Jahre nach Venezuela aus und lebte dort im Dschungel. Nach Stationen in Kolumbien und den Bahamas lässt er sich auf der karibischen Insel Tobago nieder. Seine Liebe zur Fliegerei entdeckt er in Ecuador, als er mit seinem dortigen Zahnarzt und dessen Trike die endlosen Strände entlangfliegt. Auf einer Amazonas-Expedition lernt er dann Doreen kennen und folgt ihr – zumindest kurzzeitig – nach Berlin.

Doreen ist Wirtschaftsingenieurin und ihre berufliche Leidenschaft galt lange Zeit der Realisierung von Bauprojekten. "Aber ich bin auch schon immer gerne gereist", erzählt sie. Als sie Andreas kennenlernte, wollt sie all die Länder sehen, in denen Andreas schon gelebt und gearbeitet hat.

Nach dem Film standen die beiden Extrem-Abenteurer und Globetrotter noch für Fotos und weitere Fragen zur Verfügung und versprachen, wiederzukommen