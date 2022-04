Kitzingen vor 34 Minuten

Versuchter Diebstahl aus Altkleidercontainer

Ein Zeuge beobachtete am Samstagnachmittag am Bleichwasen in Kitzingen zwei Frauen, welche sich gerade an einem Altkleidercontainer zu schaffen machten, und verständigte daraufhin die Polizei. Vor Ort traf eine Streifenbesatzung der Polizei Kitzingen eine 34-jährige sowie eine 32-jährige Frau an. Beide hatten bereits mehrere Kleidungsstücke aus dem Container gefischt, in gelbe Säcke gepackt und zum Abtransport bereitgelegt, heißt es im Bericht der Polizei. Nach Feststellung der Personalien wurden die Frauen wieder entlassen und ein dementsprechendes Strafverfahren eingeleitet.