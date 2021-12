Kitzingen vor 1 Stunde

Unfallflucht nach Kollision

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in der Zeit von 25. bis 27. Dezember in der Kitzinger Siedlung. Dort blieb ein bislang unbekannter Fahrer an einem ordnungsgemäß geparkten Pkw hängen und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne den Verkehrsunfall zu melden.