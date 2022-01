Am Freitagnachmittag touchierte ein Sattelschlepper auf der A 7 einen weiteren Lkw, der an der Anschlussstelle Marktbreit auf die Autobahn auffahren wollte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Unfall zu kümmern, teilt die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried mit.

Gegen 15.30 Uhr wollte der 38-jährige Lkw-Fahrer demnach mit seinem Sattelzug an der Anschlussstelle Marktbreit auf die A 7 in Richtung Kassel auffahren. Noch auf der Einfädelspur wurde er von einem anderen Sattelschlepper überholt, der aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und den rechts neben ihm befindlichen Lkw touchierte. Dabei entstand an dem Lkw ein Schaden in Höhe von circa 4000 Euro. Anschließend fuhr der Unfallverursacher einfach weiter und beging Unfallflucht.

Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried bittet um Hinweise, Tel.: (09302) 9100.