Einen "sehr geschätzten" Kollegen, so die Worte von Volkachs Bürgermeister Heiko Bäuerlein (CSU), verliert der Volkacher Stadtrat: Alfred Weissenseel ist aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Der Geschäftsführer im eigenen Treppenbaubetrieb war seit 2014 Stadtratsmitglied und in mehreren Ausschüssen vertreten.

Erster Nachrücker auf der Liste der Freien Wähler Gemeinschaft (FWG) wäre Robert Amling gewesen. Er lehnte eine Rückkehr in den Stadtrat jedoch aus privaten Gründen ab. Amling war von 2009 bis 2020 Mitglied des Gremiums gewesen und wurde vor kurzem dafür mit der Silbernen Stadtplakette ausgezeichnet.

Nun kommt stattdessen Tobias Thum zum Zug, sagte Bäuerlein bei der Sitzung des Ferienausschusses im Schelfenhaus am Montagabend. Mit dem Architekten werde man "weiterhin bautechnischen Sachverstand" im Gremium haben, freute sich der Bürgermeister über Verstärkung für die anderen Bau-Fachleute im Stadtrat. Und er spielte damit auch auf die stets konstruktiven Meinungsbeiträge Alfred Weissenseels an, der bei den Sitzungen regelmäßig seine Fachkenntnis einfließen ließ.

Volkach will ein Klimakonzept

Fachkenntnis ist auch in punkto Klimaschutz und Nachhaltigkeit notwendig, weshalb Volkach sich für ein Integriertes Klimaschutzkonzept (IKSK) bewerben möchte. Angesichts einer Förderung von 90 bis zu 100 Prozent fand die Idee im Schelfenhaus sofort die Zustimmung des Ferienausschusses.

So bekomme man eine neue Stelle in der Verwaltung bezahlt, die ein Handlungskonzept vorbereite, erklärte Bäuerlein. Am liebsten sei ihm das gleich für die ganze Verwaltungsgemeinschaft. "Mit dem Bestand an Leuten im Rathaus ist das nicht zusätzlich zu leisten."