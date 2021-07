Volkach 13.07.2021

Sturm knickte Baum ab: Eigentümer haben Verkehrssicherungspflicht

Bäume sehen besonders schön aus, wenn sie sich in ihrer natürlichen Form entwickeln können. Stehen sie im Wald oder auf freiem Feld, ist dies problemlos möglich, aber nicht immer in Städten und Wohngebieten, schreibt die Verwaltungsgemeinschaft Volkach in einer Pressemitteilung.