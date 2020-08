Wie Corona den Fußball verändert

Ein Gutes hatte die Krise ja, sagt Michael Lutz. Die SpVgg Giebelstadt, deren mitunter leidgeprüfter Vorsitzender Lutz ist, stand zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung auf einem Abstiegsplatz in der Fußball-Kreisklasse Würzburg 2. Eine der Schlagzeilen im vergangenen Herbst lautete: „Giebelstadts Jugend-forsch-Projekt stockt.“ Der jungen Mannschaft drohte der Sturz in die A-Klasse. „Ich glaube nicht“, sagt Lutz, „dass wir die Klasse gehalten hätten, wenn die Pause nicht dazwischengekommen wäre.“ Mit neuem Trainer und frischem Personal will Giebelstadt jetzt noch einmal angreifen. So könnte es doch noch ein Happy End geben – wenn denn die Runde Anfang September weitergeht.

Fast sechs Monate Lockdown werden dann hinter den Amateurklubs in Bayern liegen, knapp ein halbes Jahr Stillstand werden sie hinter sich haben. Was hat diese Zeit mit den Vereinen gemacht? Mit Spielern und Trainern, mit dem viel zitierten Nachwuchs, aber auch mit altgedienten Funktionären wie Michael Lutz in Giebelstadt, wie Bernd Friedel in Gochsheim, wie Klaus Greier in Hollstadt oder wie Martin Geißler in Eibelstadt? Sie alle sind Bestandteil einer Branche, der es schon vor der aktuellen Krise alles andere als gut ging und die gerade einen weiteren herben Rückschlag erlebt. Wäre der bayerische Amateurfußball ein Mensch, er ginge am Stock, und Michael Lutz, der ein Freund des Fußballs ist, sagt: „Vielleicht denkt mancher, ohne Fußball und mit der Familie war es auch ganz nett. Ich hoffe es nicht.“