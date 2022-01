Am Dienstag, zwischen 10.15 und 13 Uhr, ereignete sich im Tiefenstockheimer Weg in Marktsteft eine Unfallflucht. Vermutlich touchierte ein bislang unbekannter Radfahrer oder eine Radfahrerin einen auf dem Parkplatz der Grundschule geparkten, schwarzen Skoda Oktavia.

Am Pkw konnten Schäden in Form von Kratzern am Kotflügel sowie an der Fahrertüre vorne links festgestellt werden, wie die Polizei mitteilt. Es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.