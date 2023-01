Über Nacht ist der Winter nach Franken zurückgekehrt, doch Schneefall und Eis haben für die Schulen in einigen Städten und Landkreisen sogleich weitreichende Folgen: In einigen Einrichtungen fällt nämlich der Unterricht am Mittwoch (18. Januar 2023) aufgrund des Winterwetters komplett aus.

Wer heute Morgen draußen unterwegs ist, egal ob mit dem Auto oder zu Fuß, sollte aufgrund des Neuschnees besonders vorsichtig sein. Einige Kinder und Jugendliche betrifft dies allerdings nicht: Sie können stattdessen ausschlafen! Im Landkreis Kitzingen sowie in Stadt und Landkreis Würzburg fällt der Unterricht am Mittwoch vollständig aus, wie das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus meldet.

Schulausfälle in Franken: Winter kommt Unterricht in die Quere

Um sicherzugehen, ob wirklich jede Schule in den betroffenen Regionen geschlossen bleibt, sollten Eltern bei Unsicherheit beim Sekretariat der Schule nachfragen, die ihre Kinder besuchen. Ausfälle in Ober- und Mittelfranken sind derzeit nicht bekannt.

In Würzburg kam es zudem zu massiven Verzögerungen und Ausfällen im Busverkehr, wie die Würzburger Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (WVV) meldete. "Die Busse fahren nur vereinzelt. Es gibt so viel Schnee, dass kein Durchkommen ist", sagte eine Sprecherin des WVV am Morgen. Derzeit seien die Straßen noch nicht geräumt. Fahrgäste sollten auf die Anzeigetafeln achten, um sich über mögliche Verzögerungen zu informieren. Die Straßenbahn sei von den Ausfällen allerdings nicht betroffen, teilte die Sprecherin weiter mit.

th/dpa