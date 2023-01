Der Wintereinbruch samt Eis und Schnee hat am Mittwochvormittag (18. Januar 2023) auf den fränkischen Autobahnen teils erhebliche Verkehrsbehinderungen ausgelöst. Im Bereich der Verkehrspolizeiinspektion Hof ereigneten sich gleich mehrere Unfälle.

Den Anfang machte kurz vor 8 Uhr ein Sattelzug aus Rumänien: Auf der schneeglatten Fahrbahn der A9 geriet der Fahrer zwischen den Anschlussstellen Hof/West und Münchberg/Nord mit seinem 40-Tonner ins Rutschen und kollidierte daraufhin mit der Mittelleitplanke. Der mit 16 Tonnen Kunststoffteilen beladene Transporter blieb schließlich quer auf der Leitplanke liegen.

Lkw-Unfall bei Hof behindert Verkehr auf A9

Der linke und mittlere Fahrstreifen der Südfahrbahn der A9 sind im Bereich der Unfallstelle derzeit blockiert. (Stand: 10 Uhr) Die beiden Fahrer waren zunächst im Führerhaus eingeklemmt, konnten aber verletzt geborgen und ärztlich versorgt werden. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich.

Unfall auf A9 bei Hof: Lkw kommt ins Rutschen Auf der A9 zwischen Hof und Münchberg kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen. Schuld war der morgendliche Schneefall. NEWS5/Fricke +2 Bilder

An der Anschlussstelle Hof/West soll der Verkehr ausgeleitet und über die Umleitungsstrecke zur Anschlussstelle Münchberg/Nord geführt werden, wie die Inspektion meldet. Es sei geplant, die vor der Unfallstelle aufgestauten Fahrzeuge an der Unfallstelle einspurig vorbeizuleiten. Die Verkehrspolizei aus Hof ist hier mit mehreren Streifenfahrzeugen zusammen mit der Feuerwehr, dem THW und den Rettungsdiensten im Einsatz.

"Die Bergungs- und Aufräumungsarbeiten werden noch einige Stunden in Anspruch nehmen, da zur Bergung ein Kran zum Einsatz kommen wird", fügt die Hofer Polizei an. Hier sei während des gesamten Tages noch mit Behinderungen zu rechnen. Für die Einsatzkräfte wurde die Anfahrt ebenfalls durch das Wetter erschwert: "Die Anfahrt war misslich bis katastrophal. Es war keine Rettungsgasse vorhanden", beschreibt Jörg Vogel von der Feuerwehr Lipperts die Lage vor Ort.

Weitere Unfälle auf A72 und A93: Dieseltank aufgerissen

Zu weiteren Unfällen kam es auf der A9 im Bereich von Berg, auf der A72 am Vogtlanddreieck sowie auf der A93. Gegen 8.20 Uhr geriet am sogenannten Saale-Abstieg der A9 bei Berg in Richtung Berlin ein polnischer Sattelzug ins Rutschen und schleuderte über die gesamte Fahrbahn. Nach mehreren Kollisionen mit den Leitplanken kam das Unfallfahrzeug auf der Standspur zum Stillstand. Der Fahrer wurde hier nicht verletzt, jedoch wurde ein Tank aufgerissen. Eine größere Menge Diesel lief über die gesamte Fahrbahn. Auch hier laufen Sicherungsmaßnahmen sowie die Fahrbahnreinigung.

Insbesondere an den Steigungen und Gefällen komme es aufgrund der andauernden starken Schneefälle zu erheblichen Verkehrsbehinderungen durch querstehenden Schwerverkehr. Die Autobahnmeistereien sind mit allen Kräften und Streu- und Räumfahrzeugen im Einsatz.

Vorschaubild: © NEWS5/Fricke