Plötzlicher Wintereinbruch in Bamberg: Der in der Nacht auf Mittwoch (18. Januar 2023) einsetzende Schneefall hat für den Bamberger Straßenverkehr spürbare Auswirkungen. Alle Räum- und Streufahrzeuge der Bamberger Service Betriebe seien im Dauerbetrieb, verkündet die Stadt Bamberg am Vormittag in einer Pressemitteilung. Aufgrund des langanhaltenden starken Schneefalls im Stadtgebiet befinden sich demnach um die 150 Mitarbeiter seit den Morgenstunden auf den Straßen

Der ergiebige Niederschlag hat der Stadt zufolge am Morgen zu schwierigen Straßenverhältnissen und Verkehrsbehinderungen geführt. "Aufgrund der Wettervorhersage war der Winterdienst der Bamberger Service Betriebe vorbereitet und ist seit 4 Uhr im Dauereinsatz", heißt es vonseiten der Stadt. Während zunächst die Hauptstraßen und verkehrswichtigen Straßen im Berggebiet geräumt und gestreut worden seien, folgten laut Angaben der Stadt in Stufe 2 die Durchgangsstraßen. Im Anschluss daran sollen schließlich "alle übrigen Straßen in Angriff genommen werden".

Anhaltender Schneefall in Bamberg: Rund 150 städtische Mitarbeiter seit den Morgenstunden auf den Straßen

Seit 6 Uhr seien weitere "Winterdienstler" auf den Geh- und Radwegen unterwegs. "Erschwerend kommt heute hinzu, dass durch den weiter anhaltenden Schneefall auch bereits geräumte Straßen mehrfach abgefahren werden müssen", gibt die Stadt Bamberg zu bedenken. Die seit den frühen Morgenstunden insgesamt rund 150 Mitarbeiter täten "ihr Bestes, um die Fahrbahnen und Radwege so weit freizumachen, wie es unter den Bedingungen möglich ist".

Je nach Anforderung stehen dem Winterdienst im Stadtgebiet Bamberg die unterschiedlichsten Fahrzeuge zur Verfügung. Vom Lkw mit Schneepflug und Aufsatzstreuer über Schmalspurfahrzeuge mit Winterdienstausrüstung bis hin zum Kleintraktor mit Räumschild und Streugerät ist laut Angaben der Stadt alles vertreten.

Angesichts einer Straßenlänge von 270 Kilometern, davon 80 Kilometer Hauptstraßen, könne "selbstverständlich nicht jede Verkehrsfläche sofort gesichert werden", heißt es vonseiten der Stadt. Die Verkehrsteilnehmer werden um "eine besonnene und vorsichtige Fahrweise" gebeten. Außerdem weist die Stadt Bamberg auf die Räum- und Streupflicht von Anliegern für Gehwege hin, die von 7 bis 20 Uhr gilt.

Schwierige Straßenverhältnisse: Stadt Bamberg mit wichtigem Hinweis zu Müllabfuhr

Wichtiger Hinweis: Aufgrund der Straßenverhältnisse kann es der Stadt zufolge zu Verzögerungen bei der Müllabfuhr kommen. Tonnen, die ungeleert stehen bleiben, werden am nächsten Tag nachgefahren, teilt die Stadt Bamberg mit.

Infolge des Winter-Comebacks herrscht in einigen fränkischen Regionen Ausnahmezustand. Mancherorts fällt am Mittwoch für Schüler der Unterricht aus Schule. Bisweilen ist auch der Busverkehr erheblich gestört.